Стало известно, когда стартует полноценная запись на массовую вакцинацию от коронавируса в Калининграде

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В Калининграде стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Но речь идет о масштабной вакцинации, а не о массовой. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Есть график поставки вакцины в Калининградскую область. Надеемся, что в ближайшее время массовая вакцинация – для всех желающих – будет доступна. Полноценная запись будет осуществляться 31 января. Сейчас идет тестовая запись, - сказала Елена Бабура. - К массовой вакцинации мы только готовимся. Мы проводили вакцинацию людей из групп риска: медработников, работников социальных учреждений, образовательных учреждений.

Всего же в Калининградской области нужно привить 60% взрослого населения, то есть около 480 тысяч из 800.

Более 2 тысяч человек в регионе уже сделали прививку. Из них около 1000 человек привиты, как и положено дважды (вакцинация делается в два этапа с перерывом в три недели).

О том, как и куда записаться на вакцинацию от коронавируса в Калининграде, читайте здесь.