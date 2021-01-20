Елена Бабура рассказала, кому в Калининграде не рекомендуют прививаться от COVID-19

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В Калининграде есть люди, которым не рекомендуют делать прививку от коронавируса. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Не вакцинироваться рекомендуют тем, у кого есть противопоказания. Ведь у каждой вакцины есть противопоказания. Кроме того, тем, кто уже перенес ковидную инфекцию. Насколько долго иммунный ответ будет сохраняться, мы точно не знаем. Это находится в стадии изучения, – сказала Елена Бабура.

Она отметила, что в первую очередь в волне массовой вакцинации прививаться будут: работники транспорта, торговли, работники образования, соцчреждений, промышленных предприятий, лица старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями (прежде всего сахарным диабетом).