Стало известно, сколько калининградцев уже сделали прививки от коронавируса

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Прививочную кампанию против коронавируса обсудили сегодня в программе «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда». Первые дозы вакцины в нашу область, напомним, завезли еще в конце прошлого года. Как сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура, за это время прививки сделали больше 2000 жителей, а 970 человек - уже повторно вторым компонентом.

- Осложнений ни у кого из вакцинированных мы не наблюдаем, - отметила Елена Бабура.

О том как и куда записаться на вакцинацию в Калининградской области, читайте в нашем материале.