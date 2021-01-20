Калининградский врач - о последствиях вакцинации от COVID-19: У меня была температура до 40 градусов

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Калининградский врач-травматолог Алексей Федоров рассказал о том, что его температура поднялась до 40 после вакцинации от коронавируса. Впечатлениями он поделился в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- С сомнениями я не сталкивался. Как только появилась возможность пройти процедуру вакцинации, без раздумий согласился. Это один из выходов прекращения пандемии, - говорит главный внештатный травматолог-ортопед региона Алексей Федоров. – Вторая часть прививки у меня была 5 января. Первая часть прививки прошла вообще незаметно для меня. После второй прививки по истечении суток у меня было повышение температуры тела до 40 градусов.

По словам медика, «все симптомы купировались принятием обычного парацетамола».

- Все прошло в плановом режиме. Эта реакция была ожидаемая. Если была эта реакция, то, скорее всего, и иммунный ответ будет более значимый. Это свидетельствует о том, что мой личный иммунитет сработал на вводимые в организм вирусные частицы, - сказал врач.

Он сообщил, что прививался вакциной «Спутник-V» и отметил, что хочет, чтобы весь мир вернулся к обычной жизни, чтобы дети пошли в школы, чтобы люди встречались и радовались, не были ограничены масочным режимом и социальной дистанцией.