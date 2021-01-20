Калининградец украл у случайного собутыльника более 100 тысяч рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с карты менеджера одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее неоднократно судимый 47-летний калининградец познакомился с 29-летним банковским работником на улице и предложил ему выпить и поговорить о жизни. Новоиспеченные друзья ходили по магазинам, покупали спиртное и разговаривали, обсуждали новости и жизненные проблемы. В это время матерый уголовник подсмотрел ПИН-код к карте, которой расплачивался его новый знакомый. Когда молодой человек достиг крайней степени опьянения, фигурант похитил у него карту и пошел обналичивать деньги, а владельца отправил домой на такси.

Проснувшись утром, мужчина практически ничего не смог вспомнить о деталях прошедшего вечера. Отсутствие банковской карты и пропажа 115 тысяч рублей со счета заставили молодого человека обратиться в полицию с заявлением.

Оперативники уголовного розыска быстро восстановили картину произошедшего, проследив в каких банкоматах проходило обналичивание денег. Полицейские составили фоторобот подозреваемого, а также проверили по базам данных, установили личность вора и задержали его.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Задержанный помещен в следственный изолятор, ведется следствие.