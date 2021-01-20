В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в среду, 20 января, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 21 часа подача электроэнергии приостановлена на ул. Молочинского 1-3,8, 9-15,17-49 ул. Борзова 13-17,19-35, ул. Леонова 61б-г.

Холодное водоснабжение прекращено в Московском районе до 15:00 на ул. О. Кошевого 13. До 17:00 для проведения ремонтных работ на сети отключены от холодной воды Кафедральный собор, концертно-музыкальный комплекс на о. Канта.

В Центральном районе до 16:00 воды не будет по адресам:

пр-кт Победы 40/1,42а

ул. Нахимова 21,24

ул. Энгельса 7а

ул. Яблоневая аллея 1-17,21-25,29,10

ул. Лесопарковая 9-59,9а,17а,25а,27а-б,29а-б,31а, 41а-б, 49а,6-28,8а,24а-б, 38 (котельная), 38а,40-56

пер. Лесопарковый 1-7,2-10.