Инфекционист: После вакцинации калининградцам будут не страшны мутировавшие штаммы

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Калининградцам важно привиться от коронавируса, чтобы сформировать в нашем регионе хороший популяционный иммунитет. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал главный внештатный инфекционист минздрава Калининградской области Игорь Иванов.

Он отметил, что сейчас стало меньше больных COVID-19 и места в «красной зоне» есть.

- Но расслабляться не стоит. Потому что есть и мутировавшие штаммы гриппа и в Российской Федерации, и в Великобритании, и, вроде как, в Китае. Но прививаться нужно! – говорит Игорь Иванов. – Если люди у нас, в анклавной Калининградской области, будут привиты, возможность заражения этими мутированными штаммами будет минимальна. Так как у населения Калининградской области будет выработан очень хороший популяционный иммунитет.