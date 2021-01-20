Врач объяснила, почему Калининграде этой зимой нет гриппа

Елена Бабура. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области этой зимой нет случаев гриппа. Во многом – потому что большинство жителей региона привились от гриппа заранее. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- В предэпидемический период у нас было привито более 60 процентов населения региона. Это еще один пример того, что мы можем управлять вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, - говорит Елена Бабура. – В Калининградской области нет, но грипп выявляется в единичных случаях в других субъектах Российской Федерации. Но это не массовое заболевание гриппом! Инфекцией управляют вакцины.

Санитарный врач отметила, что свое дело сделали маски, которые все мы носим, и ответственное отношение калининградцев к мытью рук.