Аэропорт «Храброво» в 2020 году обслужил более 2,1 млн пассажиров

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Пассажиропоток аэропорта «Храброво» в 2020 году составил 2 117 931 человек, что на 10,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавании.

На внутренних рейсах было обслужено 2 071 561 человек. На международных воздушных линиях снижение пассажиропотока из-за введенных ограничений, связанных с COVID-19, составило 81,5%, всего за год было принято и отправлено 46 370 пассажиров.

Всего в прошлом году было выполнено 9 427 самолетовылетов, что меньше на 15% аналогичных показателей 2019 года. Традиционно наибольшее количество рейсов выполнялось в Москву и Санкт-Петербург, среди востребованных направлений также были Сочи, Краснодар и Казань.

В августе было обслужено рекордное количество пассажиров – более 381 тыс. человек. Суточный трафик достигал 12-13 тыс. пассажиров, а количество отправленных самолетов доходило до 44-46 в день.