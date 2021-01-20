На Куршской косе нашли ослабленного и голодного лебедя

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Во вторник, 19 января, госинспекторы национального парка «Куршская коса» обнаружили на берегу моря обессиленного белого лебедя. Как сообщается в соцсетях, птицу отвезли на реабилитацию в организацию «Биосфера Балтики», как и еще одного лебедя, найденного ранее на территории Куршской косы.

«Он был сильно ослаблен - видимо, не мог найти себе пропитание», - рассказали на косе.

По словам сотрудников реабилитационного центра лебедей чаще всего удается спасти. Их выпускают на безопасных водоемах в городах и за городом.

По мнению специалистов, в бедах птиц виноваты люди.

«Ради красивых фотографий и получения положительных эмоций мы лишаем птиц естественного образа жизни и независимости! Привыкнув, что люди приносят им пищу круглый год, лебеди перестают мигрировать, нарушается процесс естественного отбора. Поэтому в очередной раз напоминаем: не кормите водоплавающих птиц! Тем более, хлебом!», - говорится в сообщении.