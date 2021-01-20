На Калининград движется активный теплый циклон «Кристоф»

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Активный циклон «Кристоф» сформировался над Атлантикой и в эти часы подходит к Британским островам. Однако, как сообщает портал meteovesti.ru, теплый фронт уже пробился глубоко на континент и именно его влияние сейчас ощущаем мы в Калининградской области.

Уже к вечеру температура станет положительной - до+2 градусов. Осадки прогнозируются в течение всего дня, но во второй половине снег сменится дождем.

Сам «Кристоф» доберется до нас на выходных. По прогнозу портала rp5.ru, сначала резко упадет атмосферное давление (до 740 миллиметров ртутного столба). В субботу в Калининграде пройдут ливни, в воскресенье до 15 метров в секунду усилится ветер. Температура воздуха составит +3..+4 градуса.