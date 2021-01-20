Коронавирус за сутки выявили в 19-ти городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 207 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 122 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 6
Нестеровский городской округ - 4
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ – 6
Светловский городской округ – 6
Гвардейский городской округ - 5
Полесский городской округ – 6
Гурьевский городской округ - 14
Правдинский городской округ – 6
Гусевский городской округ – 3
Зеленоградский городской округ –4
Славский городской округ – 4
Краснознаменский городской округ – 1
Ладушкинский городской округ - 1
Советский городской округ – 8
Мамоновский городской округ - 2
Черняховский городской округ –7
Неманский городской округ – 1