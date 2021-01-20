Коронавирус за сутки выявили в 19-ти городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 207 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 122 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 6

Нестеровский городской округ - 4

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ – 6

Светловский городской округ – 6

Гвардейский городской округ - 5

Полесский городской округ – 6

Гурьевский городской округ - 14

Правдинский городской округ – 6

Гусевский городской округ – 3

Зеленоградский городской округ –4

Славский городской округ – 4

Краснознаменский городской округ – 1

Ладушкинский городской округ - 1

Советский городской округ – 8

Мамоновский городской округ - 2

Черняховский городской округ –7

Неманский городской округ – 1