61 пенсионер, 11 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 174 случая ОРВИ, 29 случаев пневмоний и 4 бессимптомных формы заболевания.
Среди заболевших:
- 61 пенсионер, в том числе 60 старше 65 лет;
- 11 медицинских работников;
- 11 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 сотрудников образовательных учреждений;
- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- работник предприятия сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок до года;
- 4 учащихся (Школа 6 Черняховск, Школы 38, 53, Лицей 49 Калининград);
- 4 воспитанника дошкольных учреждений (д/с 28, д/с 19, д/с 56);
- студент КМРК;
- 24 неработающих.