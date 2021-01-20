61 пенсионер, 11 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 174 случая ОРВИ, 29 случаев пневмоний и 4 бессимптомных формы заболевания.

Среди заболевших:

- 61 пенсионер, в том числе 60 старше 65 лет;

- 11 медицинских работников;

- 11 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 сотрудников образовательных учреждений;

- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок до года;

- 4 учащихся (Школа 6 Черняховск, Школы 38, 53, Лицей 49 Калининград);

- 4 воспитанника дошкольных учреждений (д/с 28, д/с 19, д/с 56);

- студент КМРК;

- 24 неработающих.