Волонтеры бьют тревогу: Под Ладушкином от мороза погибли девять лебедей

. Фото: СОЦСЕТИ

В местечке Валетники (недалеко от города Ладушки) рядом с Калининградским заливом зафиксировали массовую гибель лебедей. Об этом «Комсомолке» рассказала руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. По предварительной информации погибли уже девять птиц.

- Еще вчера была информация о трех мертвых птицах и семи живых. Сегодня нам известно о девяти погибших. Остальные несколько птиц сидят скученно – замерзшие и оголодавшие.

Сегодня волонтеры собираются забрать выживших лебедей в Калининград. В помощь нужны крепкие мужчины.

- Лед встал, нужно идти пешком -полтора километра от берега. Забирать их нужно срочно! - говорится в группе в «ВКонтакте».

За минувшие три морозных дня к волонтерам поступили около 10 птиц из разных районов Калининградской области: с востока, из Сосновки, прибрежного, с Куршской косы. Часть спасенных лебедей находятся на передержке под Калининградом, остальные – в конце Тенистой аллеи. Организации «Биосфера Балтики» требуется помощь неравнодушных.

Днем ранее, 19 января, госинспекторы национального парка «Куршская коса» обнаружили на берегу моря обессиленного белого лебедя. Птицу отвезли на реабилитацию, как и еще одного лебедя, найденного до этого на территории Национального парка.

Чаще всего лебедей удается спасти. Их, окрепших и откормленных, выпускают на безопасных водоемах в городах и за городом.

По мнению специалистов, в основном в бедах птиц виноваты… люди:

- Ради красивых фотографий мы лишаем птиц естественного образа жизни и независимости! Привыкнув, что люди приносят им пищу круглый год, лебеди перестают мигрировать, нарушается процесс естественного отбора. Поэтому в очередной раз напоминаем: не кормите водоплавающих птиц! Тем более, хлебом!