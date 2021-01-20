Мэрия: Во время снегопадов дороги в Калининграде чистят круглосуточно

Во время снегопадов улично-дорожную сеть в Калининграде чистят круглосуточно. Об этом заявил и.о. председателя комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев.

По его словам, город убирают в соответствии с режимом и технологией выполнения уборочных работ, в зависимости от категории и значимости улиц. Для содержания улично-дорожной сети используется 101 единица спецтехники: 39 машин для уборки, 28 машин для сбора смета, мусора, песка, 15 машин погрузочной техники, 19 машин малой специальной уборочной техники. Кроме этого, дороги чистят 430 дворников.

Глава Калининграда Андрей Кропоткин обратил внимание ответственных чиновников на ситуацию с реагентами из муниципальных контейнеров, которые зачастую используются представителями управляющих компаний для подсыпки придомовых территорий. Он призвал комитет городского хозяйство «жёстко поговорить» с управляющими компаниями и решить проблему.