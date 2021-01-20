Жителя Черняховска задержали за кражу детской коляски из подъезда

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В Черняховске полицейские раскрыли кражу детской коляски из подъезда жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром 46-летняя горожанка собралась гулять со своим трехлетним ребенком и не обнаружила коляску в подъезде. Прибывшие на место полицейские установили, что вечером в дом заходил неизвестный мужчина.

«Оказалось, он был гостем соседа, с котором тот весь вечер выпивал. Уходя из гостей, злоумышленник решил прихватить с собой стоявшую на лестничной клетке детскую коляску, чтобы продать и тем самым компенсировать денежные затраты, которые он понес при покупке спиртного хозяину квартиры», - рассказали в полиции.

Коляску правоохранители изъяли, в ближайшее время ее вернут законной владелице. На вора завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».