Алиханов обещал «выбрасывать» на рынок большие участки под застройку

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На цены на жилье в Калининградской области влияют факторы, на которые региональные власти не могут повлиять. Среди них курс рубля, доходность по депозитам и другим общедоступным финансовым инструментам. Об это сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопросы подписчика в своем Instagram.

«В части региональных программ будем «выбрасывать на рынок большие объёмы земли под застройку и расшивать узкие места по инфраструктуре, чтобы не снижался объём предложения», - написал глава региона.

В 2020 году цены на жилье в Калининградской области выросли более чем на 20 процентов. Цены выросли на фоне ажиотажного спроса, который, в первую очередь подогрела льготная ипотека под 6,5% на весь срок кредитования, а также закрытия границ из-за пандемии коронавируса.