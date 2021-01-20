В 2020 году 6 тысяч калининградок обследовались на вирус папилломы человека

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В прошлом году около 6 тысяч жительниц Калининградской области прошли обследование на вирус папилломы человека. Тестирование проходило в рамках проекта комбинированного скрининга рака шейки матки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

У 10 процентов из них выявлены онкогенные виды вируса папилломы человека, у нескольких женщин - рак шейки матки, о котором они даже не подозревали.

Скрининг является одним из эффективных способов профилактики данного вида онкозаболеваний у женщин в возрасте старше 30 лет. При выявлении на ранней стадии, возможно его полное излечение.

«В Калининградской области такой проект реализуется впервые, - отметила главный врач Областного центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Задоркина. – Среди его преимуществ то, что исследование можно сделать совершенно бесплатно в государственных клиниках. Тест проводится очень быстро, он достаточно информативен, поэтому является эффективным методом ранней профилактики рака шейки матки и позволяет при необходимости назначить своевременное лечение. И мы призываем всех женщин обязательно воспользоваться такой уникальной возможностью и пройти исследование».

Записаться на исследование можно, пройдя по активной ссылке «Пройди бесплатное ВПЧ-тестирование! Защити себя от рака!» на главной странице официального сайта регионального министерства здравоохранения. Для прохождения исследования с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.