В Полесске при пожаре в жилом доме погиб 22-летний мужчина

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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
В поселке Ильичево под Полесском проводится проверка по факту гибели 22-летнего мужчины, тело которого с признаками отравления продуктами горения обнаружено в одном из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
По предварительным данным, молодой человек топил в доме печь, в какой-то момент произошло возгорание одеяла, лежавшего на печи и задымление жилого помещения.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская судебная экспертиза.По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.