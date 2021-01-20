В Полесске при пожаре в жилом доме погиб 22-летний мужчина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В поселке Ильичево под Полесском проводится проверка по факту гибели 22-летнего мужчины, тело которого с признаками отравления продуктами горения обнаружено в одном из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По предварительным данным, молодой человек топил в доме печь, в какой-то момент произошло возгорание одеяла, лежавшего на печи и задымление жилого помещения.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская судебная экспертиза.По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.