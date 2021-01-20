В Зеленоградск доставили «сердце» колеса обозрения

В Зеленоградске на строительную площадку доставили «сердце» колеса обозрения «Глаз Балтики» - ось, которая является центром вращения. Ее монтаж начнётся на следующей неделе, сообщается на официальном сайте городской администрации.

Напомним, проект установки колеса обозрения высотой 50 метров под названием «Глаз Балтики» был одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в апреле 2019 года.

Приёмку аттракциона после завершения монтажа будет проводить государственная комиссия, его надежность проверит специальная лаборатория. Только после положительного заключения всех надзорных инстанций колесо обозрения примет первых посетителей.