Детское кресло спасло жизнь младенцу в ДТП под Полесском

Детское кресло спасло жизнь младенцу 2020 года рождения, который находился в опрокинувшейся в кювет «Мазде». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в среду, 20 января, в 11 часов утра на автодороге Полесск-Большаково. 36-летняя водитель «Мазды» превысила скорость и не учла метеорологические условия, в результате не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В салоне находился ребенок 2020 года рождения. Малыша доставили в больницу, после осмотра было установлено, что он не получил телесных повреждений. Его маме назначено амбулаторное лечение.

По данным ГИБДД, при проверке улично-дорожной сети на месте ДТП было установлено, что на проезжей части автодороги имеется талый снег, обработанный противогололедными материалами. Сотрудники ДПС составили акт выявленных недостатков в содержании дорог, и уведомили организацию, которая осуществляет обслуживание данной автомобильной дороги.