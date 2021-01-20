В Калининграде полицейские задержали 18-летнего интернет-мошенника

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В Калининграде полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который попался на интернет-мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой мужчина разместил объявление о продаже игровой приставки по низкой цене. Двое покупателей из других регионов перечислили ему предоплату, однако после получения денег злоумышленник перестал выходит на связь с потерпевшими.

Полицейские установили личность мужчины и задержали его. На него завели уголовные дела по статье «Мошенничество». По данным полиции мужчина разместил в Интернете несколько десятков объявлений о продаже одежды, коллекционных монет и игровых приставок.