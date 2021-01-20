. Фото: мэрия Калининграда

У детсада №114 на ул. Коммунистической в Калининграде появится дополнительный корпус. Проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новое здание рассчитано на 185 мест, из них 60 мест предусмотрено для малышей в ясельных группах, которые будут располагаться на первом этаже.

Здание будет построено по уже апробированному в Калининграде проекту. Точно такие же детские сады уже есть на ул. Согласия – это допкорпус детского сада № 59. Второй аналогичный садик строится сейчас на ул. Мариенко – это будет корпус детсада № 125, расположенного на ул. Артиллерийской.