В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии поучаствовали 60 человек

. Фото: Правительство Калининградской области

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии прошел 19-20 января на базе Института живых систем БФУ им. И. Канта. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в нем поучаствовали 60 старшеклассников из 8 муниципалитетов области.

Олимпиада по химии состояла из двух частей: теоретической и экспериментальной.

Как сказала министр образования региона Светлана Трусенева, интерес школьников к участию в олимпиадах постоянно растет.

В Минобре напомнили, что в Калининградской области в муниципальном этапе олимпиады приняли участие более 21 тыс. учащихся 7-11 классов, из них по химии – 733 человека.

Всего в региональном этапе принимают участие 1 200 ребят. Им предстоит пройти испытания по 24 предметам. Позади – французский язык, литература, русский язык и информатика.

Победители и призеры финала смогут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю интеллектуальных соревнований.