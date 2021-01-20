Опять ушла из дома: В Калининграде разыскивают 15-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила о розыске 15-летней Анастасии Дусявичюте, которая 19 января около 18 часов ушла из дома по улице Восточной и до настоящего времени не вернулась.

Кк отмечает пресс-служба регионального УМВД, ранее девушка неоднократно уходила из дома.

Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, каштановые волосы ниже плеч, кари зеленые глаза.

Информацию о местонахождении несовершеннолетней просьба незамедлительно сообщать в полицию по телефонам: 552-402, 552-403, либо 02, 102.