Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Уралочку»

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Спортсменки калининградского «Локомотива» победили «Уралочку» из Свердловской области в среду, 20 января. Матч 17-го тура женской Суперлиги прошел в спорткомплексе «Янтарный». Итог встречи – 3:0.

Интересно, что накануне наши девушки обыграли «Уралочку» почти с таким же счетом (3:1).

После игры 20 января калининградская команда занимает 4 место в турнирной таблице между «Динамо Краснодар» и «Ленинградкой».

Следующая игра «Локо» состоится 25 января, в понедельник, в Краснодаре против местного «Динамо».