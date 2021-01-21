В Калининграде подорожали автомобили премиум-класса с пробегом

В Калининградской области выросли продажи премиум-автомобилей с пробегом. Об этом сообщает Авито Авто со ссылкой на собственное экспертное исследование.

«По итогам 2020 года продажи автомобилей премиальных брендов в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке увеличились на 6,1% по сравнению с 2019 годом. В Калининградской области продажи таких автомобилей выросли за год на 14,4%», - говорится в сообщении.

Рассматривались показатели по таким премиум-брендам, как Genesis, Infiniti, Jaguar, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Cadillac, Lexus и др.

Калининградская область занимает пятое место в рейтинге регионов с самыми дорогими подержанными премиум-автомобилями. Средняя цена такой машины в регионе составила 3 млн 150 тысяч рублей – на 9,4% дороже, чем год назад.

Большая часть спроса на премиальные автомобили в возрасте до трех лет приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. На третьем месте – Краснодарский край . Следом идут Татарстан и Ростовская область. Пятую строчку удерживает Калининградская область.