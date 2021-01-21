Аферист подделал договор купли-продажи и стал владельцем квартиры в новостройке в Советске

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На жителя Светлого завели уголовное дело за особо крупное мошенничество. Мужчина подделал договор купли-продажи и стал владельцем квартиры стоимостью более 1 млн рублей в Советске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Поддельный договор 37-летний аферист предоставил в МФЦ. Спустя некоторое время директор строительной компании заметил, что одна из пустующих квартир исчезла из списка незаселенных. Проверив жилище по федеральному реестру, мужчина выяснил, что у помещения уже имеется собственник. После этого он обратился в полицию.

Полицейские изъяли предоставленный подозреваемым договор о покупке недвижимости и выяснили, что он является поддельным. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.