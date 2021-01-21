В Калининградской области зарегистрировано почти 30 тысяч безработных

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В Калининградской области по состоянию на 20 января зарегистрировано 29 930 безработных. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» рассказала замминистра социальной политики Виолетта Левина.

«При этом, в январе 2020 года в области было зарегистрировано порядка 4 тысяч безработных. А в сентябре 2020 года – 39 тысяч человек, это был пик», - сказал замминистра.

Сейчас самые популярные профессии в Калининградской области это водитель, уборщик помещений, повар, обработчик, медицинская сестра. По словам Левиной, подобные вакансии есть всегда. Еще порядка 1000 вакансий для рабочих специальностей есть в строительных компаниях региона.