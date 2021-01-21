80 пенсионеров, 11 школьников: Кто в Калининграде за сутки подхватил коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 176 случаев ОРВИ, 33 случая пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 80 пенсионеров, в том числе 58 старше 65 лет;

- 16 медицинских работников;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 сотрудников образовательных учреждений;

- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 ребёнка до 6 лет;

- 11 учащихся (Школы 57, 5, 9, 25, 46, Лицей 17, гимназия 1, Гимназия 40 Калининград);

- студент РАНХиГС;

- 28 неработающих.