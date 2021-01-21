80 пенсионеров, 11 школьников: Кто в Калининграде за сутки подхватил коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 176 случаев ОРВИ, 33 случая пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 80 пенсионеров, в том числе 58 старше 65 лет;
- 16 медицинских работников;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 сотрудников образовательных учреждений;
- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 ребёнка до 6 лет;
- 11 учащихся (Школы 57, 5, 9, 25, 46, Лицей 17, гимназия 1, Гимназия 40 Калининград);
- студент РАНХиГС;
- 28 неработающих.