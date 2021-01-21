В Калининграде магазин косметики обокрали дважды за две минуты

Продавец с книгой и злоумышленник с шампунем Фото: Скриншот сайта

В Калининграде в торговом центре на Сельме 19 января произошли две кражи из магазина корейской косметики всего за пару минут, но продавец даже не заметил похитителей, так как был сильно занят – читал книгу. Злоумышленниками, судя по всему, оказались двое товарищей. Сначала зашел один, с интересом принялся разглядывать полку с шампунями (вероятно, голову не мыл еще с праздников), потом будто бы собрался уходить, но передумал. Молодой человек медленно потянулся за флаконом и спрятал его за пазуху. Буквально через минуту появился второй похититель, он забрал с полки сыворотку для волос.

Несмотря на то, что продавец в обоих случаях даже бровью не повел при появлении посетителей, злоумышленники объявлены в розыск.