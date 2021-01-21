В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 21 января, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 9 часов вечера света не будет на пр-т Победы 37, 39, ул. Д. Донского 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 41, 41а, 43, 44а, 47, 49, 49а, 50, ул. Бородинская 17, 20, 20а, ул. Каштановая аллея. 2, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18-22, 22а, 28, ул. Коломенская 2, 2а, 4, 5, 6 ул. Марата 2, 6, 8, ул. Велосипедная 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14.

Холодное водоснабжение прекращено в Центральном районе до 15:00 на ул. Г. Димитрова 41а-г.

С 21:00 сегодняшнего вечера до 01:00 завтрашних суток для установки водомерного узла будет прекращена подача воды в Ленинградском районе на ул. Клинической 69, 74.