Лучница из Калининграда выиграла бронзу мирового онлайн турнира

Наталья Авдеева.
Фото: Елена Тишина
Впервые мировая серия под эгидой всемирной федерации стрельбы из лука проводились по дистанционному формату. В женском блочном луке статус одной из сильнейших в мире подтвердила трижды чемпионка планеты Наталья Авдеева.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Наталья оказалась третьей из 306 претендентов на призовые места.
Наша спортсменка набрала 594 балла из 600 возможных. Опередили калининградку представительницы Мексики и Великобритании.
В министерстве спорта напомнили, что в декабре еще одна калининградская спортсменка победила в соревнованиях аналогичного дистанционного формата. Воспитанница спортшколы Пионерского Дарья Юдович стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике.