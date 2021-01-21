Лучница из Калининграда выиграла бронзу мирового онлайн турнира

Наталья Авдеева. Фото: Елена Тишина

Впервые мировая серия под эгидой всемирной федерации стрельбы из лука проводились по дистанционному формату. В женском блочном луке статус одной из сильнейших в мире подтвердила трижды чемпионка планеты Наталья Авдеева.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Наталья оказалась третьей из 306 претендентов на призовые места.

Наша спортсменка набрала 594 балла из 600 возможных. Опередили калининградку представительницы Мексики и Великобритании.

В министерстве спорта напомнили, что в декабре еще одна калининградская спортсменка победила в соревнованиях аналогичного дистанционного формата. Воспитанница спортшколы Пионерского Дарья Юдович стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике.