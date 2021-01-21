Калининградский центр «Мой бизнес» за год выдал бизнесу финансовую поддержку на 1,4 млрд рублей

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В 2020 году центр «Мой бизнес» выдал калининградским предпринимателям 1,4 млрд рублей в виде льготных займов, микрозаймов, а также поручительств Гарантийного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

«Востребованность главного института поддержки малого и среднего бизнеса Калининградской области увеличилась в условиях эпидемических ограничений. Росту популярности центра «Мой бизнес» также способствовали новые региональные программы льготных займов, существенное снижение процентных ставок по кредитным продуктам и запуск налогового режима для самозанятых», – отметил министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

В прошлом году финансовыми, консультационными образовательными услугами центра воспользовались более 19 тысяч действующих и начинающих предпринимателей. Также в течение года центр провел более 320 семинаров и мастер-классов, которые посетили 7,4 тысяч участников.