Калининградец избил до смерти приятеля из-за долга в 500 рублей

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На жителя Светлого завели уголовное дело за избиение до смерти своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В версии следствия, 42-летний мужчина в своей квартире жестоко избил своего 41-летнего приятеля. От полученных травм мужчина умер на месте преступления.

Злоумышленник сам позвонил в экстренные службы и сообщил о случившемся. В ходе допроса он рассказал следователю, что ссора с приятелем произошла из-за пятиста рублей, которые, якобы, ему был должен потерпевший.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.