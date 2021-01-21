В Полесске директор районной газеты незаконно начислил себе премии на 270 тыс рублей

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В Полесске с бывшего директора районной газеты взыскали незаконно начисленные премии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2010-2015 года директор УМП «Редакция районной газеты «Полесский вестник» без согласования с администрацией издал приказы о выплате себе премий. Всего он получил прибавку к заработке в размере 271 тыс рублей.

По решению суда, эти деньги бывший директор должен перечислить в пользу правопреемника предприятия – МБУ «Редакция газеты «Полесский вестник».

Решение суда в законную силу не вступило.