Водителя, сбившего маму с ребенком под Пионерским, приговорили к 7 годам 8 месяцам колонии

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Светлогорске осудили водителя, сбившего маму с ребенком на въезде в Пионерский. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

3 ноября 2019 года водитель Вадим Кулик на въезде в Пионерский превысил скорость, выехал на обочину проезжей части и сбил 36-летнюю женщину и ее 2-летнего сына в коляске. С места происшествия Кулик скрыл и явился в полицию только через сутки.

От полученных ранений пешеход – жительница Пионерского Наталья Птицына погибла на месте происшествия. Ее сына с травмами доставили в больницу.

На стадии предварительного следствия Кулик всячески пытался выкрутиться: уверял, что не превышал скорость, и даже выдвинул версию, что женщина с коляской сама вышла на проезжую часть и он не мог предотвратить аварию. Однако проведенные экспертизы опровергли его утверждения.

В четверг, 21 января, Светлогорский городской суд осудил Кулика к 7 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также виновнику смертельной аварии предстоит выплатить компенсацию материального и морального вреда супругу и матери погибшей - 1 млн рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.