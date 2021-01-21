Калининградец заправил полный бак и скрылся, не заплатив за топливо 8,5 тысяч рублей

В Калининграде сотрудники полиции задержали мужчину, не расплатившегося за бензин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

39-летний мужчина, залив бак 170 литров топлива и уехал, не заплатив 8500 рублей. Прибывшие на место участковые просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили госномер и смогли разыскать водителя – ранее судимого местного жителя.

Мужчина дал признательные показания и сообщил, что краденый бензин он продал знакомым по более низкой цене. На него завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.