Около 3 тысяч калининградцев сделали прививку от коронавируса

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В Калининградской области прививку от коронавируса в регионе сделали около трех тысяч человек.

Как сообщила, начальник департамента охраны здоровья регионального минздрава Оксана Кокоулина, в настоящее время в область поступило около 3,6 тысячи доз вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»).

- На следующей неделе мы также ожидаем новые поставки вакцины, и иммунизация будет продолжена, – сообщила Оксана Кокоулина.

Напомним, иммунизация жителей по мере поступления вакцины в регион проводится в поликлиниках Центральной городской клинической больницы, Городских больницах №№ 3 и 4, а также во взрослых поликлиниках Полесска, Мамоново, Гусева, Озерска, Советска и Немана. Запись на прививку в вышеперечисленные девять учреждений проводится либо через портал Госуслуг, либо по телефону поликлиники независимо от места проживания гражданина и будет продолжаться по мере поступления вакцины в регион.

- Мы приглашаем всех, у кого нет противопоказаний, прийти на вакцинацию, – обратилась к жителям Калининграда и области Оксана Кокоулина. – Особое внимание мы уделяем пожилым людям, имеющим хронические заболевания, в частности, диабет.