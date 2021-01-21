Жилье в Калининграде может еще больше подорожать

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за роста цен на металл в текущем году может еще больше подорожать стоимость жилья в Калининградской области. Такое мнение в интервью "РБК - Калининград" высказал генеральный директор "Балтийской металлургической компании" Олег Чернов.

- Цена квадратного метра жилья будет увеличиваться, - сказал Чернов. - Потому что многие контрактуются, особенно объекты ФЦП, по старым ценам, а сметы обычно не пересогласовываются. И сейчас, если цены увеличиваются на 30-40 процентов, то это будет еще одна проблема для генподрядчиков и застройщиков.

В конце прошлого года металл и металлоконструкции подорожали в среднем на 30 процентов. При этом стоимость жилья в 2020 году также выросла примерно на 30 процентов. А в таких городах, как Светлогорск, Зеленоградск и Гурьевск, подорожание квадратного метра превысило 50 процентов.