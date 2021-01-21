В Калининграде откроется выставка, посвященная творчеству Гофмана

. Фото: Александр КАТЕРУША

В пятницу в Калининградском музее изобразительных искусств откроется масштабная выставка, посвященная творчеству писателя и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Она посвящена 245-летию со дня рождения знаменитого уроженца Кёнигсберга.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, основу выставки графики и книжной иллюстрации «Маг и Волшебник Э. Т. А. Гофман» составили циклы книжных иллюстраций ведущих художников-графиков советской эпохи и современности. Это работы таких выдающихся советских иллюстраторов, как Ника Гольц, Ольга Давыдова, Инна Энтина, а также произведения Михаила Гавричкова, известного циклами работ по произведениям Гофмана, Петра Перевезенцева и Петра Ващенко, отмеченных многими международными наградами.

Экспозиция «Маг и волшебник Э. Т. А. Гофман будет работать до 28 февраля в Синем зале музея.

Важно! В музее действует обязательный масочный режим и ограничения по количеству участников экскурсионных групп до десяти человек.