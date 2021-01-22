В Зеленоградском районе сгорел автомобиль

В четверг вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в поселке Сальском Зеленоградского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, горел легковой автомобиль Ауди-100.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части в составе 6 человек и 1 единицы техники, - добавили в пресс-службе.