Погода на выходные в Калининграде: до +8 градусов, снег с дождем и сильный ветер

. Фото: Александр Подгорчук

Циклон «Кристоф» благополучно добрался до наших широт и именно под его влиянием мы проведем предстоящие выходные. Уикенд обещает быть довольно теплым.

В пятницу, как и накануне, за окном будет +5..+6 градусов. Осадки практически исключены. Атмосферное давление опустится до 742 миллиметров ртутного столба. Усилится южный ветер, чья скорость в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

Днем в субботу ожидается +2..+3 градуса, но к вечеру температура начнет расти. По прогнозу портала rp5.ru, термометр может показать до +8 градусов. Также в течение дня возможен дождь. Давление достигнет самой низкой точки на этой неделе - 740 мм. Ночью ветер усилится до 17 метров в секунду.

С воскресенья начнется небольшое похолодание. Температура днем составит 0..+3 градуса, в ночь на понедельник - до -1. Гидрометцентр России не исключает снег с дождем. Атмосферное давление будет плавно расти, но останется ниже уровня 750 миллиметров.