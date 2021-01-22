В Калининграде уничтожили более 20 тонн санкционных овощей и фруктов

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининградской области уничтожили более 20 тонн санкционных овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Ранее в область из Литвы прибыл рефрижератор, в котором находились овощи, фрукты, орехи. Таможенники установили, что документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений на перемещаемый товар, не соответствуют ввозимому товару.

В результате товар общим весом более 20 тонн по желанию владельца был уничтожен на одном из полигонов области.