Калининградская область стала первой на Северо-Западе по темпам снижения преступности

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Калининградская область стала первой среди регионов СЗФО по темпам снижения преступности. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии УМВД, которое состоялось в пятницу, 22 января.

Как сообщает пресс-служба УМВД, количество преступлений в области в 2020 году сократилось на 9 %. На 11 % стало меньше хищений имущества, на 35% меньше квартирных краж.

Число грабежей и угонов снизилось на 15%, на 24% стало меньше разбоев, на 21% меньше - поджогов. При этом возросла общая раскрываемость.

В прошлом году калининградские полицейские раскрыли 6648 преступлений, что больше чем в 2019-м году.