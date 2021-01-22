21 медик, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки подхватил коронавирус

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 181 случай ОРВИ, 16 случаев пневмонии и 9 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 36 пенсионеров, в том числе 29 старше 65 лет;

- 21 медицинский работник;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 сотрудников образовательных учреждений;

- 19 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 4 работника предприятий сферы ЖКХ;

- 5 работников с/х предприятий;

- 5 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;

- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 2 сотрудника санатория и гостиницы;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 53 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок до года;

- 5 учащихся (Школа 3 Черняховск, школа 2 Неман, школа 5 Балтийск, школа 5, Ганзейская ладья Калининград);

- студент Гусевского политехнического техникума;

- 4 воспитанника д/с 50, 56, 124, 134 Калининград;

- 13 неработающих.