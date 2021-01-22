21 медик, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки подхватил коронавирус

.
Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 206 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 181 случай ОРВИ, 16 случаев пневмонии и 9 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 36 пенсионеров, в том числе 29 старше 65 лет;
- 21 медицинский работник;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 сотрудников образовательных учреждений;
- 19 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 4 работника предприятий сферы ЖКХ;
- 5 работников с/х предприятий;
- 5 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;
- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 2 сотрудника санатория и гостиницы;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 53 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок до года;
- 5 учащихся (Школа 3 Черняховск, школа 2 Неман, школа 5 Балтийск, школа 5, Ганзейская ладья Калининград);
- студент Гусевского политехнического техникума;
- 4 воспитанника д/с 50, 56, 124, 134 Калининград;
- 13 неработающих.