Изменилась даже походка: В Калининградском зоопарке у пожилого тигра ослабли лапы

В Калининградском зоопарке у тигра Тайфуна ослабли задние лапы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Тайфуну 19,5 лет, в природе его сородичи едва доживают до 15 лет.

«Наш тигр уже глубокий старик со всеми признаками физической старости. Даже визуально можно заметить явную разницу между слабыми задними и мощными, по-прежнему сильными, передними. Поэтому и походка стала такой «виляющей», - говорят в зоопарке.

При этом общее состояние хищника для его возраста вполне удовлетворительное.

Из-за морозов рацион Тайфуна увеличили, добавив говяжьей и конской вырезки. В день тигр съедает более 9 кг мяса. Помимо мяса получает кости, печень и куриное филе.

«Есть зоопарки, которые предпочитают гуманно усыплять стариков, чтобы избежать такой реакции. Но мы считаем, что эвтаназия возможна лишь в том случае, если животное мучается. Наш Тайфун не испытывает физических мучений, он просто очень стар», - говорят в зоопарке, отмечая, что делают все, чтобы последние месяцы или годы жизни тигра прошли благополучно.