В 2020 году в Калининграде полицейские разгромили 7 ОПГ

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В Калининградской области в 2020 году полицейские пресекли деятельности семи организованных преступных групп (ОПГ), а также разгромили одно преступное сообщество. Такие данные были озвучены в ходе заседания расширенной коллегии УМВД, сообщает пресс-служба калининградской полиции.

43 участникам преступных группировок были предъявлены обвинения в 25 тяжких преступлениях.

Так, летом прошлого года оперативники управления уголовного розыска задержали двоих подозреваемых, которые под угрозой расправы вымогали у предпринимателя 5 миллионов рублей. Весной следователи завершили расследование уголовного дела банды черных риэлторов, которые разрабатывали сложные схемы по отъему элитного жилья, предварительно отточив свои приемы, переписывая на себя квартиры калининградцев, ведущих асоциальный образ жизни.

Кроме этого, оперативники уголовного розыска предотвратили заказное убийство жителя Калининграда. Полицейские задержали заказчика преступления, его жертве удалось спасти жизнь.