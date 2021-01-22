Заливатский подал в суд на администрацию Янтарного из-за своего увольнения

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Бывший сити-менеджер Янтарного Алексей Заливатский подал в суд на администрацию муниципалитета и окружной совет депутатов. Информация об этом размещена на сайте Светлогорского городского суда.

В своем административном исковом заявлении Заливатский просит суд признать незаконным его увольнение с поста главы администрации и восстановить его на работе

Предварительное судебное заседание проходит сегодня, в пятницу, 22 января. Заявление бывшего сити-менеджера было принято к производству 9 декабря 2020 года.

9 октября 2020 года областная служба по противодействию коррупции обвинила Заливатского в предоставлении недостоверных сведений о своих доходах и имуществе за 2019 года. Спустя неделю губернатор Антон Алиханов внес в совет депутатов представление о недоверии главе администрации. 27 октября депутаты приняли решение расторгнуть с Заливатский контракт.