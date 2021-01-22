Алиханов потребовал закончить работы на западном пляже в Зеленоградске до начала сезона

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Берегоукрепительные работы на западном пляже в Зеленоградске должны быть закончены до начала сезона. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сказал губернатор Антон Алиханов. По его словам, сейчас ход работ вызывает у него беспокойство.

«Я помню, что у нас творилось в принципе на пляжах в Зеленоградске, и тогда западный пляж работал. Он огромный, хороший, качественный муниципалитет большие средства вкладывал в последние годы, чтобы пляжный отдых стал более удобным и качественным. Сейчас у Кошевого (глава администрации Зеленоградска) заложено практически 70 млн рублей в инфраструктуру, связанную с безопасностью и комфортом на пляже, а у нас огромная часть пляжа выпадает, если мы не успеем закончить работы», - сказал Антон Алиханов, поручив ответственным чиновникам активизировать контакты с подрядчиком.

«Если требуется контроль, давление, давайте это осуществлять. Этот объект должен быть закончен к сезону», - заявил глава региона.

Напомним, берегоукрепительные работы в западной части пляжа в Зеленоградске начались осенью прошлого года.